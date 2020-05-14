Наступне пом’якшення карантину: що запрацює в Україні з 22 травня

З 22 травня в Україні планують ввести другий етап пом’якшення карантину. Він дозволяє запустити роботу громадського транспорту, дитсадків, готелів, а також проводити ЗНО і спортивні змагання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Рішення про другий етап пом’якшення карантину з 22 травня ще не прийнято. Його розглядатиме Кабмін на одному зі своїх найближчих засідань.

Втім попередньо заплановано, що з 22 травня в Україні дозволять:

проведення спортивних змагань без глядачів;

відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів;

проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО);

роботу громадського транспорту;

роботу дитячих садочків.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степан зауважив, що всі послаблення можливі лише за умови дотримання протиепідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції рук антисептиками.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік.

Нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох.

Як писав Львівський портал, на Львівщині COVID-19 заразилися вже більше 900 мешканців. За останню добу виявили 34 нових хворих. Від ускладнень, які дає вірус, померли 23 жителі області. Ще 169 людям вдалося одужати.