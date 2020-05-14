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Наступне пом’якшення карантину: що запрацює в Україні з 22 травня

Наталя Дуляба

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З 22 травня в Україні планують ввести другий етап пом’якшення карантину. Він дозволяє запустити роботу громадського транспорту, дитсадків, готелів, а також проводити ЗНО і спортивні змагання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Рішення про другий етап пом’якшення карантину з 22 травня ще не прийнято. Його розглядатиме Кабмін на одному зі своїх найближчих засідань.

Втім попередньо заплановано, що з 22 травня в Україні дозволять:

  • проведення спортивних змагань без глядачів;
  • відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів;
  • проведення зовнішнього незалежного тестування (ЗНО);
  • роботу громадського транспорту;
  • роботу дитячих садочків.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степан зауважив, що всі послаблення можливі лише за умови дотримання протиепідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції рук антисептиками.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік.

Нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох.

Як писав Львівський портал, на Львівщині COVID-19 заразилися вже більше 900 мешканців. За останню добу виявили 34 нових хворих. Від ускладнень, які дає вірус, померли 23 жителі області. Ще 169 людям вдалося одужати.

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