23-тя смерть від COVID-19 на Львівщині: що відомо

У Львівській області COVID-19 забрав життя вже 23 людей. Останньою жертвою коронавірусної інфекції став 80-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу протидії коронавірусу Галина Слічна, 80-річний мешканець Львова помер від ускладнень хвороби та важких супутніх захворювань.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 12 травня на Львівщині підтверджено 825 випадків інфікування коронавірусом, із них 22 – летальні. Також додамо, що 158 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.