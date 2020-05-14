Як Львів виводитиме культуру з карантину: 5 етапів

У Львові напрацювали п’ять етапів виходу культури з карантину. Всі вони будуть впроваджуватись поступово та лише за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ще ніколи так одномоментно не закривались театри, музеї, бібліотеки, галереї… як два місяці тому. За цей час всі скучили за культурою оффлайн. Останні тижні мали багато зустрічей з керівниками та лідерами різних культурних інституцій і вже сьогодні можемо показати напрацьовані 5 етапів виходу культури з карантину», – наголосив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Відтак, за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон, культура Львова виходитиме з карантину за таким порядком:

Етап 1 – Травень

Пілотне відкриття музейних просторів під відкритим небом. Вже з 11 травня розпочав роботу Музей народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького, Територія Терору та Личаківський цвинтар

Запуск автокінотеатрів

Театри розпочнуть відновлення репетицій

Відкриття виставок під відкритим небом

Відкриття вуличних експозицій

Етап 2 – Червень

Відкриття медіатек та бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу)

Відкриття народних домів (індивідуальні заняття)

Відкриття молодіжних центрів

Можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі за дотримання окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах)

Повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умов дотримання окремого протоколу) та галерей

Відкриття кінотеатрів під відкрити небом

Відновлення роботи додаткової кількості музеїв

Етап 3 – Липень

Проведення концертів та театральних вистав на відкритому просторі

Етап 4 – Серпень

Пілотне проведення подій у закритих приміщеннях – за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) – з обмеженою кількість людей

Відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (за окремим протоколом) – з обмеженою кількістю людей

Етап 5 – Вересень

Відкриття музичних та мистецьких шкіл

Збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії

Відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок

Пілотне проведення подій фестивального типу та ярмарок – на відкритому просторі – за обмеженої кількості людей та за окремим протоколом.

Як відомо, з 11 травня у Львові запрацювали три музеї: Шевченківський гай, Личаківське кладовище та Територія терору. Наразі це єдині музеї, яким дозволили приймали відвідувачів, адже вони знаходяться не у приміщенні, а просто неба. Також запрацювали автокінотеатри.

Нагадаємо, днями у Львові пройшла всеукраїнська акція представників креативної індустрії #СтопКультурнийКарантин. У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури.

Також ми інформували, що місто напрацювало п’ять етапів відновлення індустрії туризму після карантину. Нагадаємо, з 1 червня на Львівщині планують відкрити туристичний сезон. Яким буде відпочинок у області в умовах коронавірусу читайте тут.