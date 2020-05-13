СтопКультурнийКарантин у Львові: вражаючі фото акції

У понад двох містах України пройшла всеукраїнська акція представників креативної індустрії #СтопКультурнийКарантин. Вночі 12 травня сотні світлових променів осяяли небо над містами України. У такий спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У Львові було задіяно п’ять локацій: «Арена Львів», ТВК «Південний», клуби «Малевич» і !FESTrepublic, а також площа біля головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка.

Загалом проєкт #СтопКультурнийКарантин було реалізовано силами й коштами гравців ринку менше, ніж за 5 днів. У цей короткий термін до акції доєдналися понад 25 міст України. Задля помітного й ефективного результату організатори загалом задіяли 5400 світлових приладів. У столиці можна було побачити близько 20 стовпів світла, що були спрямовані зі знакових київських локацій: Співоче поле, Маріїнський парк, Андріївський узвіз, Поштова площа, Арка Дружби народів та інші.

Харків, Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Вінниця, Черкаси, Одеса, Чернігів, Ужгород, Тернопіль, Київ, Рівне, Полтава, Умань, Маріуполь, Кам’янське, Кременчук, Дрогобич, Стрий, Вишгород – прокатні та продакшн компанії цих міст облаштували майданчики з освітлювальними приладами, щоб водночас, всім разом, увімкнути світло, тим самим викликали неабиякий подив та захоплення як мінімум, 6 мільйонів українців. За хештегом #стопкультурнийкарантин можна спостерігати тисячі зображень та відео, викладених користувачами у соціальних мережах, а онлайн-трансляцію переглянуло вже 120 тисяч глядачів.

«Багатотисячна аудиторія івент-спеціалістів нашої країни протягом останнього місяця залишається без роботи, й фактично їх компанії на межі банкрутства. Нам дуже прикро, що у так званому поетапному плані виходу із карантину для нашого ремесла не знайшлося місця і правил. Цією мирною акцією ми об’єдналися заради того, аби бути «почутими», щоб нас побачили, звернули увагу на нашу діяльність та врахували потребу у відновленні організацій подій у державі. Нам слід почати працювати на рівні з іншими галузями та видами діяльності. Стоп культурний карантин!», – коментує Денис Ринський (Event Industry Forum, Львів).

Акцію було заплановано та проведено з конкретною метою — щоб влада вийшла на відкритий діалог з індустрією. Серед пропозицій є такі, що зможуть значно спростити вимушену зупинку діяльності компаній галузі та допомогти пережити карантинні заходи.

«Ми презентуємо сучасну культуру України й ми переконані, що ця мирна акція увійде в історію. Окрім надзвичайної видовищності і яскравості, вона ще раз довела наступне — українці можуть та вміють об’єднуватися заради єдиної мети. Тож, нас дуже багато, й ми просимо вийти з нами на діалог. Задля того, аби розробити єдині уніфіковані правила виходу із цієї кризи. Ми готові допомогти», — коментує засновниця Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська.