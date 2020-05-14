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У Львові запрацювали автокінотеатри

Ольга Денисяка

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З 11 травня у Львові ввели певні пом’якшення карантинних заходів, зокрема – було дозволено діяльність автокінотеатрів. І вже цього тижня у місті розпочинають роботу два такі кінотеатри. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

13 травня на 3 поверсі паркінгу ТВК «Південний» відкрився перший в Україні автокінотеатр на даху. Фільми тут показують на екрані, розміром 10 на 5 метрів.

У середу, 14 травня, на парковці стадіону «Арена Львів» розпочне роботу автокінотеатр Kinolife Cinema. До уваги глядачів будуть представлені як сучасні картини з відомими акторами, так і призери кінофестивалів та найкращі фільми українського кінематографу.

Організатори підкреслюють, що автокінотеатр є безпечною розвагою в карантинний час, оскільки глядач не залишає свого авто, а звук транслюється у авто на FM-хвилі.

Раніше Львівська мерія заборонила дивитися кіно із авто просто неба на паркінгу «Арени Львів».

Фото: ЛМР

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