Як карантин вплинув на вакансії та зарплати у Львівській області (інфографіка)

Львівський обласний центр зайнятості розповів про вакансії і зарплати у період карантину. Так, станом на 1 квітня у середньому вона становила 7 674 грн.

Як зазначають у центрі зайнятості, з часу оголошення пандемії майже 0,5 тис. фірм і компаній заявили про наявність 3,0 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, тоді як в ідентичному періоді минулого року у базі вакансій налічувалося 11,0 тис. варіантів роботи, що надійшли від 2,0 тис. суб’єктів господарської діяльності.

У розрізі професій найбільшим попитом в області

користувалися водії, швачки, поліцейські, оператори автоматичних і напівавтоматичних ліній верстатів та установок, працівники сфери торгівлі, тобто касири торговельних залів та продавці продовольчих товарів, а також двірники, монтери колії, водії трамвая або тролейбуса, електромонтери з експлуатації розподільчих мереж, кухарі тощо.

Незважаючи на труднощі та роботу в онлайн-режимі, у період карантину фахівцям центрів зайнятості вдалося забезпечити місцем праці 2,2 тис. жителів області, у тому числі 1,2 тис. безробітних. Найчастіше клієнти погоджувалися працювати продавцями продовольчих і непродовольчих товарів

або продавцями-консультантами із винагородою 5000 грн, водіями автотранспортних засобів (зарплата від 5000 до 10000 грн), підсобними робітниками (5000-6000 грн), робітниками на лісокультурних (лісогосподарських) роботах (5000-7000 грн), швачками (5000-10000 грн), трактористами (5000-7000 грн), бухгалтерами (5000-9000 грн), трактористами-машиністами сільськогосподарського виробництва (5000-20000 грн), сестрами медичними (до 5000 грн), прибиральниками територій (до 5000 грн) і вантажниками (зарплата – 5000-8000 грн).

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області наразі на одну вакансію припадає семеро безробітних. Детальніше про те, як пандемія вплинула на ринок праці читайте тут.

Нагадаємо, на період карантину в Україні розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

Загалом кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.