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В Україні на час карантину збільшили мінімальну допомогу по безробіттю

Вероніка Рой

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В Україні на період карантину розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн. Про це інформує пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Це підвищення діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

Отож, мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищено до 1000 гривень для:

  • тих, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості, мають страховий стаж менше 6 місяців або звільнені з останнього місця роботи з негативних причин (наприклад, за прогул);
  • молодь, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце;
  • внутрішньо переміщених осіб, які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.

Усім безробітним, які стали на облік у період карантину і отримують допомогу в мінімальному розмірі (650 грн), допомога буде автоматично перерахована з першого дня реєстрації у службі зайнятості.

У Мінекономіки нагадують, що в період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня подання заяви до центрів зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей.

Нагадаємо, під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

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