Ринок праці під час карантину: на одну вакансію у Львівській області – семеро безробітних

На Львівщині офіційно зареєстровано 24,7 тисяч безробітних, в той час як вакансій – всього 3,5 тисяч. Тобто, на одне місце праці претендує семеро безробітних. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості.

Як зазначив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, із 12 березня спеціалісти базових центрів зайнятості та філій центру зайнятості дистанційно зареєстрували понад 14,0 тис. безробітних, що майже в 2,5 рази більше, аніж в аналогічному періоді попереднього року.

За його словами, станом на 13 травня послугами обласної служби зайнятості в регіоні користувалися 24,7 тис. безробітних, однозначно їм пропонувалися 3,5 тис. вакансій. Тобто на одне вільне місце праці претендували 7 тимчасово непрацюючих жителів області (торік у цей час на 3 пропозиції працевлаштування припадало 2 безробітних).

Серед безробітних 56,8% становили жінки, 34,5% – молодь віком до 35 років, 37,2% – мешканці села. За професійними групами найбільшу частку складали працівники сфери торгівлі та послуг (19,0%); законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (15,9%), оператори та складальники устаткування і машин (14,2%) та фахівці (12,1%).

Як повідомляв Львівський портал раніше, на період карантину в Україні розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

Також нагадаємо, що кількість офіційних безробітних в державі збільшилася на 48%. При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, що майже на 60% менше, ніж було в травні торік.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.