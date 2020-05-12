Кого в Україні безкоштовно тестуватимуть на COVID-19: у МОЗ назвали перелік категорій

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, кого безкоштовно тестуватимуть на коронавірус тестами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Перелік озвучив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 12 травня, передає УП.

За словами міністра, обов’язковому безкоштовному тестуванню підлягають:

люди, у яких є симптоми коронавірусної хвороби;

особи, які контактували з хворим;

всі медичні працівники, що працюють з хворими на COVID-19 ;

працівники нацполіції та національної гвардії, які мають великий ризик щодо зараження;

хворі на пневмонію, незалежно від перебігу хвороби та симптоматики;

При цьому Максим Степанов зазначив, що ПЛР-тестування, проведене за особистим бажанням без зазначених рекомендацій, не є безкоштовним .

«Якщо у людини немає симптомів коронавірусу, крім того вона не є контактною особою з хворим, а проведення тесту є виключно бажанням, то в нас це не передбачено алгоритмом щодо безкоштовного тестування», – пояснив глава міністерства.

Нагадаємо, 7 травня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус. Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні почали виробляти ПЛР-тести на коронавірус.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії. Також ПЛР-тести почала робити лабораторія Львівського медуніверситету.