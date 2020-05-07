Верховна Рада підтримала проведення масового тестування на коронавірус

У четвер, 7 травня, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону №3380 щодо проведення обов’язкового масового тестування населення і медиків на коронавірус. Про це пише УП.

За словами доповідача з питання нардепа від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 №3380 «націлений на те, щоб запустити широкомасштабне тестування по всій країні», він також стосується захисту лікарів, зокрема у питанні тимчасової втрати працездатності (під час перебування на самоізоляції) та регулярного тестування медиків на COVID-19.

Згідно з законом тестування буде обов’язковим для осіб, які звертаються за меддопомогою з ознаками коронавірусу, та осіб, які контактували з хворими.

Також в Україні повинні будуть проходити регулярне тестування медичні та інші працівники, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на коронавірус, а також особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, як то працівники Національної поліції та Національної гвардії – незалежно від того, чи мали вони встановлений контакт із хворим на коронавірус.

Крім того, закон передбачає, що особи, які через проведення заходів з недопущення поширення коронавірусу були змушені піти на самоізоляцію, або перебувають у медзакладах, отримуватимуть допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

А медичні працівники, які через боротьбу з коронавірусом, лежать у лікарні або перебувають на самоізоляції, отримуватимуть допомогу у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Проєкт закону передбачає можливість залучення на волонтерських засадах лікарів-інтернів та лікарів-спеціалістів без присвоєння або підтвердження кваліфікації до участі в заходах з протидії COVID-19 (наприклад до проведення тестування).

А також посилення потужності і забезпеченості лікарень, які приймають хворих на коронавірус.

Цей закон набирає чинності з дня його опублікування і діє на час карантину та обмежувальних заходів та протягом 2 місяців з моменту їх відміни.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні почали виробляти ПЛР-тести на коронавірус.

Раніше ПЛР-тести робили у центральній лабораторії в Києві, однак згодом матеріали хворих із підозрою на коронавірус почав досліджувати у Львові методом ПЛР обласний лабораторний центр МОЗ України. Тепер до проведення ПЛР-тестів хочуть залучити ще дві лабораторії. Також ПЛР-тести почала робити лабораторія Львівського медуніверситету.