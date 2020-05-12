«Карантинні досвіди»: за найкращі історії львів'янам обіцяють грошові премії

У Львові оголошено конкурс розповідей про життя під час епідемії під назвою «Карантинні досвіди». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, до 30 червня охочі можуть надіслати тексти (друковані чи від руки) і розповісти про своє повсякдення в нових умовах. Журі обере переможців/ниць, яких відзначить грошовими преміями. За підсумками конкурсу планують публікацію.

«Заохочуємо поділитися своєю історією і розповісти, як змінилося ваше повсякдення, як вимоги самоізоляції та нові обмеження вплинули на ваше життя. Свої думки пропонуємо організувати навколо таких тем, кожну з яких ми трактуємо максимально широко:

Простір: моє місто/село/будинок/квартира під час карантину: що є важливим і неважливим, доступним і недоступним; як змінилося відчуття та сприйняття простору?

Повсякдення: що я роблю так само, а що тепер роблю інакше; чого бракує найбільше, а з втратою чого було найлегше змиритись; які емоції супроводжують мене кожного дня?

Творчість: що наповнює мій вільний час; які таланти вдалося в собі відкрити; як змінилося сприйняття мистецтва онлайн; як вдається (або ж ні) «співтворити дистанційно»?», –зазначають організатори.

До участі в конкурсі приймають друковані або писані від руки тексти, рекомендованим обсягом 3−10 сторінок, які можна супроводжувати візуальними матеріалами – фото, колажами, малюнками, тощо. До тексту потрібно додати інформацію про автора – скільки Вам років, звідки Ви походите, де живете, ким працюєте, чи є у Вас діти – усе, що вважаєте за потрібне розповісти про себе.

Результати конкурсу оголосять до 30 серпня 2020 року на сторінках Центру міської історії і партнерських організацій.

Журі обере переможців/ниць, яких відзначить грошовими преміями: перша премія – 5000 гривень; дві другі премії – по 4000 гривень; три третіх премії – по 3000 гривень.

Надсилання роботи на конкурс передбачає згоду на її публічне використання — цитування, розміщення у підсумковій публікації (друкованій і/або онлайн), використання в освітніх, виставкових та дослідницьких проектах Центру та Партнерських організацій. Якщо Ви хочете, щоб Ваша робота або її фрагменти публікувалися анонімно, будь ласка, повідомте про це у листі.

Свої роботи надсилайте на електронну скриньку [email protected] у будь-який зручний для вас спосіб – чи приєднаним файлом, чи через файлообмінник.

Ви можете скористатися звичайною поштою і відправити лист на адресу: Центр міської історії, вул. Богомольця, 6, Львів, 79005.