Коронавірус на Львівщині забрав життя вже 22 людей

На Львівщині зафіксовано 22 летальний випадок через коронавірусну інфекцію. Ще однією жертвою COVID-19 став 61-річний львів’янин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, чоловік 24 квітня поступив у лікарню з гострим порушення мозкового кровообігу. 30 квітня у пацієнта були ознаки ГРЗ.

Чоловік поступив у лікарню у важкому стані, мав окрім інсульту, супутню серцеву патологію. У пацієнта піднялася температура, йому провели рентген легень, виявили двобічну пневмонію, експрес-тест був від’ємний, однак, забрали матеріали для ПЛР-аналізу. Коронавірус у хворого був підтверджений від 8 травня.

Чоловік помер 9 травня, патологоанатоми результати подали сьогодні, 11 травня.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними на Львівщині виявлено майже 798 інфікувань коронавірусом. Небезпечна хвороба забрала життя 21 людини: останньою жертвою COVID-19 став 85-річний житель села Давидів.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові через різке збільшення кількості хворих вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.