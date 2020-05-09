В Україні – вже 14 710 випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 9 травня підтверджено 14 710 випадків COVID-19, з них – 515 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 376 людей, одужало 2 909 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
Зазначається, що хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.
Усього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні перебувають 10 082 пацієнти, з них – 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них – 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей (+15 за останню добу), з них – 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 2 909 пацієнтів (+203 за останню добу) вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
- Чернівецька обл. – 2 179 (320 одужали);
- м. Київ – 1 771 (134 одужали);
- Івано-Франківська обл. – 1 095 (181 одужали);
- Тернопільська обл. – 977 (282 одужали);
- Київська обл. – 959 (117 одужали);
- Рівненська обл. – 877 (142 одужали);
- Львівська обл. – 699 (143 одужали);
- Дніпропетровська обл. – 681 (75 одужали);
- Закарпатська обл. – 678 (99 одужали);
- Одеська обл. – 619 (27 одужали);
- Харківська обл. – 528 (61 одужав);
- Вінницька обл. – 522 (278 одужали);
- Житомирська обл. – 485 (47 одужали);
- Волинська обл. – 445 (119 одужали);
- Кіровоградська обл. – 411 (238 одужали);
- Черкаська обл. – 333 (140 одужали);
- Запорізька обл. – 320 (119 одужали);
- Полтавська обл. – 240 (104 одужали);
- Миколаївська обл. – 204 (49 одужали);
- Хмельницька обл. – 165 (48 одужали);
- Херсонська обл. – 156 (69 одужали);
- Сумська обл. – 152 (72 одужали);
- Донецька обл. – 99 (20 одужали);
- Чернігівська обл. – 73 (11 одужали);
- Луганська обл. – 42 (14 одужали).
Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 8 травня в Україні було підтверджено 14 195 випадків COVID-19. Померла 361 людина, ще 2706 пацієнтів вже одужали.
Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.
Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.
За останню добу на Львівщині зафіксовано 39 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 9 травня підтверджено 699 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 – летальні.
Соломія Головіна