В Україні – вже 14 710 випадків коронавірусу

В Україні станом на ранок 9 травня підтверджено 14 710 випадків COVID-19, з них – 515 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 376 людей, одужало 2 909 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Зазначається, що хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.

Усього в Україні досліджено 167 107 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні перебувають 10 082 пацієнти, з них – 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них – 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей (+15 за останню добу), з них – 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2 909 пацієнтів (+203 за останню добу) вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 2 179 (320 одужали); м. Київ – 1 771 (134 одужали); Івано-Франківська обл. – 1 095 (181 одужали); Тернопільська обл. – 977 (282 одужали); Київська обл. – 959 (117 одужали); Рівненська обл. – 877 (142 одужали); Львівська обл. – 699 (143 одужали); Дніпропетровська обл. – 681 (75 одужали); Закарпатська обл. – 678 (99 одужали); Одеська обл. – 619 (27 одужали); Харківська обл. – 528 (61 одужав); Вінницька обл. – 522 (278 одужали); Житомирська обл. – 485 (47 одужали); Волинська обл. – 445 (119 одужали); Кіровоградська обл. – 411 (238 одужали); Черкаська обл. – 333 (140 одужали); Запорізька обл. – 320 (119 одужали); Полтавська обл. – 240 (104 одужали); Миколаївська обл. – 204 (49 одужали); Хмельницька обл. – 165 (48 одужали); Херсонська обл. – 156 (69 одужали); Сумська обл. – 152 (72 одужали); Донецька обл. – 99 (20 одужали); Чернігівська обл. – 73 (11 одужали); Луганська обл. – 42 (14 одужали).

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 8 травня в Україні було підтверджено 14 195 випадків COVID-19. Померла 361 людина, ще 2706 пацієнтів вже одужали.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 39 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 9 травня підтверджено 699 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 – летальні.