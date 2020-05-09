Плюс 39 нових інфікувань. Ситуація із COVID-19 на Львівщині

За добу на Львівщині зафіксовано 39 нових інфікувань коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 09:00 год. 9 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 699 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 – летальні. Також додамо, що 143 людей вже одужало.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 3071 особа, госпіталізовані – 464, на амбулаторному лікуванні – 2607 осіб, виписані – 320 осіб. Зараз у лікарні перебуває 144 особи, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 320 ПЛР-тестів, з яких 39 – позитивні.

Додамо, що протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за 7 травня в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб. Також від коронавірусу в області вже померли 18 людей.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.