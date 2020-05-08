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В Україні від коронавірусу померла ще 21 людина. Лідер за захворюваністю – Львівщина

Андрій Котенський

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За минулу добу в Україні від коронавірусу померла 21 людина. Кількість хворих зросла на 504 особи, а найбільше нових випадків захворювання зафіксовано на Львівщині. Такі дані оприлюднив центр Громадського здоров’я України.

 

За даними ЦГЗ, в Україні уже підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 504 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 977 дітей та 2 758 медиків.

Усього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів, з них 801 дитина та 2 271 медпрацівник.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 361 людина (+21 за добу), з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Ще 2706 пацієнтів вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом в Україні коронавірус підтверджено:

  1. Чернівецька обл. — 2 097 (301 одужав);
  2. м. Київ — 1 721 (127 одужали);
  3. Івано-Франківська обл. — 1 078 (147 одужали);
  4. Тернопільська обл. — 959 (254 одужали);
  5. Київська обл. — 916 (109 одужали);
  6. Рівненська обл. — 855 (133 одужали);
  7. Львівська обл. — 660 (138 одужали);
  8. Дніпропетровська обл. — 652 (74 одужали);
  9. Закарпатська обл. — 644 (93 одужали);
  10. Одеська обл. — 583 (23 одужали);
  11. Вінницька обл. — 514 (278 одужали);
  12. Житомирська обл. — 480 (45 одужали);
  13. Харківська обл. — 478 (57 одужали);
  14. Волинська обл. — 424 (118 одужали);
  15. Кіровоградська обл. — 408 (222 одужали);
  16. Черкаська обл. — 331 (118 одужали);
  17. Запорізька обл. — 312 (109 одужали);
  18. Полтавська обл. — 239 (92 одужали);
  19. Миколаївська обл. — 179 (49 одужали);
  20. Херсонська обл. — 149 (67 одужали);
  21. Хмельницька обл. — 148 (43 одужали);
  22. Сумська обл. — 147 (66 одужали);
  23. Донецька обл. — 91 (20 одужали);
  24. Чернігівська обл. — 69 (11 одужали);
  25. Луганська обл. — 42 (12 одужали).

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині 8 травня встановили новий коронавірусний антирекорд. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб. За даними Львівської мерії, Львівщина за минулу добу стала лідером поширення коронавірусу в Україні.

Нагадаємо також, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

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