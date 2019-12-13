У Львові шукатимуть нових сміттєвих перевізників

Мерія оголосить конкурс із визначення компаній, які вивозитимуть зі Львова побутові відходи. Відповідне рішення сьогодні, 13 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням виконком доручив департаменту з питань поводження з відходами розробити і затвердити умови конкурсу, утворити спеціальну комісію, яка й визначатиме переможців. Опісля сміттєвий департамент також має укласти угоди зі всіма компаніями-перевізниками.

Коли саме має відбутися конкурс із визначення сміттєвих перевізників Львова, наразі ще не відомо.

Зазначимо, що востаннє конкурс на визначення сміттєвих перевізників у Львові проводили взимку 2017 року. Тоді за його результатами відходи із усіх районів міста вивозили п’ять фірм: ТзОВ «Санком-Львів», ТОВ «AVE Львів», ТзОВ «Грінера Україна», ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» та ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Втім вже навесні 2017-го Львів накрив «сміттєвий колапс», тож вивіз відходів стала організовувати Львівська ОДА, яка могла залучати до цього процесу й інших перевізників.

Нагадаємо, що «сміттєвий меморандум» між Львівською ОДА та Львівською міськрадою завершився 1 липня цього року. Відтоді мерія знову сама координує вивіз твердих побутових відходів.

Також Львівський портал писав, що наприкінці червня міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.