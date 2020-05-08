З 12 травня сервісні центри МВС відновлюють свою роботу

З 11 травня в Україні пом’якшуватимуть карантинні заходу. Відтак вже з вівторка, 12 травня, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі регіонального сервісного центру МВС у Львівській області.

Як повідомляється, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метри.

Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС проводитимуть термометрію всім відвідувачам. Також є можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання. Використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою перебування у приміщеннях сервісних центрів МВС.

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитись за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня. Про пом’якшення, які очікують українців з 11 травня, читайте тут.

Фото: сервісний центр МВС