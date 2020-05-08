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Послаблення карантину з 11 травня: що дозволено, а що залишиться забороненим

Вероніка Рой

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З 11 травня в Україні планують послаби карантинні обмеження. Наступного тижня, зокрема, буде відновлена робота частини закладів та певних видів діяльності. Однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Про це інформує пресслужба Кабміну.

 

Так, 11 травня буде дозволена робота перукарень, літніх майданчиків закладів громадського харчування, відвідування парків, робота перукарень та салонів краси, торгівля  непродовольчими товарами, зокрема тих, які розташовані в ТРЦ, діяльність музеїв,

У той же час, забороненим залишається робота фудкортів та зон розваг у ТРЦ, кінотеатрів та театрів,спортзалів, фітнес-центрів. Також не можна буде користуватися громадським транспортом без спецпропусків.

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Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

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