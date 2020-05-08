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Росія – новий епіцентр поширення коронавірусу в Європі

Андрій Котенський

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Станом на 8 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 918 739 людей. При цьому померли 270 769 осіб, а одужали – 1,345,044 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,129 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 76,928. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 30,615 (+539)
  2. Італія – 29,958 (+274)
  3. Іспанія – 26,070 (+213)
  4. Франція – 25,987 (+178)
  5. Німеччина – 7,392 (+117)
  6. Швеція – 3,040 (+99)
  7. Московія – 1,625 (+88)
  8. Нідерланди – 5,288 (+84)
  9. Бельгія – 8,415 (+76)
  10. Ірландія – 1,403 (+28)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 177,160 (+11,231)
  2. Британія – 206,715 (+5,614)
  3. Іспанія – 256,855 (+3,173)
  4. Італія – 215,858 (+1,401)
  5. Німеччина – 169,430 (+1,268)
  6. Білорусь – 20,168 (+913)
  7. Швеція – 24,623 (+705)
  8. Бельгія – 51,420 (+639)
  9. Франція – 174,791 (+600)
  10. Португалія – 26,715 (+533)
  11. Україна – 13,691 (+507)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 8 травня зафіксовано 13 195 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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