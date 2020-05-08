Росія – новий епіцентр поширення коронавірусу в Європі

Станом на 8 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 918 739 людей. При цьому померли 270 769 осіб, а одужали – 1,345,044 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,129 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 76,928. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 30,615 (+539)
- Італія – 29,958 (+274)
- Іспанія – 26,070 (+213)
- Франція – 25,987 (+178)
- Німеччина – 7,392 (+117)
- Швеція – 3,040 (+99)
- Московія – 1,625 (+88)
- Нідерланди – 5,288 (+84)
- Бельгія – 8,415 (+76)
- Ірландія – 1,403 (+28)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 177,160 (+11,231)
- Британія – 206,715 (+5,614)
- Іспанія – 256,855 (+3,173)
- Італія – 215,858 (+1,401)
- Німеччина – 169,430 (+1,268)
- Білорусь – 20,168 (+913)
- Швеція – 24,623 (+705)
- Бельгія – 51,420 (+639)
- Франція – 174,791 (+600)
- Португалія – 26,715 (+533)
- Україна – 13,691 (+507)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 8 травня зафіксовано 13 195 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.
Андрій Котенський