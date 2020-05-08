Росія – новий епіцентр поширення коронавірусу в Європі

Станом на 8 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 918 739 людей. При цьому померли 270 769 осіб, а одужали – 1,345,044 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,129 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 76,928. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 30,615 (+539) Італія – 29,958 (+274) Іспанія – 26,070 (+213) Франція – 25,987 (+178) Німеччина – 7,392 (+117) Швеція – 3,040 (+99) Московія – 1,625 (+88) Нідерланди – 5,288 (+84) Бельгія – 8,415 (+76) Ірландія – 1,403 (+28)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 177,160 (+11,231) Британія – 206,715 (+5,614) Іспанія – 256,855 (+3,173) Італія – 215,858 (+1,401) Німеччина – 169,430 (+1,268) Білорусь – 20,168 (+913) Швеція – 24,623 (+705) Бельгія – 51,420 (+639) Франція – 174,791 (+600) Португалія – 26,715 (+533) Україна – 13,691 (+507)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 8 травня зафіксовано 13 195 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.