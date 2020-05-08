9 травня на Львівщині патрулюватимуть 1200 поліцейських

Протягом цих подовжених вихідних, 9-11 травня, за дотриманням правопорядку на території Львівщини щодня стежитимуть 1200 поліцейських. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Правоохоронці продовжують роботу у посиленому режимі. Протягом трьох вихідних, 9, 10 і 11 травня, на території Львівщини щодня патрулюватимуть близько 1200 поліцейських.

До охорони публічного порядку громадських місць також залучать патрульних поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, офіцерів та курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ.

«На території Львова та області публічний порядок щодня забезпечуватимуть близько 1200 правоохоронців. Вони будуть патрулювати громадські місця, парки, сквери, дитячі і спортивні майданчики, а також нести службу на контрольно-пропускних пунктах на автодорогах», – наголосив очільник Нацполіції Львівщини Василь Віконський.

Поліція також закликає мешканців Львівщини не порушувати режиму карантину.

Зазначимо, що Україна відійшла від російської традиції вшановувати пам’ять ветеранів II Cвітової 9 травня. У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня як День пам’яті і примирення на честь усіх жертв Другої світової війни, і він відзначається один день. При цьому 8 травня в Україні досі не є державним вихідним, таким неробочим днем залишається 9 травня.

Чому Україна вирішила разом із Європою вшановувати пам’ять жертв II Cвітової саме 8 травня, читайте тут.

Додамо, що через пандемію коронавірусу жодних масових заходів 8 чи 9 травня в Україні не буде.

Як писав Львівський портал, із понеділка, 11 травня, в Україні послаблюють карантин, який ввели через поширення коронавірусу ще 12 березня. Проте сам термін карантину, хоч і послабленого, продовжили до 22 травня. Детальніше про те, що запрацює в Україні з 11 травня, читайте тут.

Як писав Львівський портал, нещодавно прем’ємр-міністр заявив, що карантин планують продовжити і після 22 травня.

Через те, що на Львівщині зростає кількість хворих на COVID-19, у Львові вже вирішили лише частково пом’якшувати карантин із 11 травня.