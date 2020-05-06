Шмигаль заявив, що цьогоріч не проводитимуть масових заходів на 8 та 9 травня

Цьогоріч у Україні через пандемію не буде масових заходів до Дня пам’яті та примирення, 8 травня, та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УП.

«Ми напередодні відзначення Дня пам’яті 8 і 9 травня. У зв’язку з карантином в Україні не проводиться масові заходи, тому і тут ми не будемо зупиняти (карантин, – ред.) для того, щоб не наражати на ризик наших громадян. Ми не будемо проводити масових заходів», – сказав Шмигаль.

Також він звернувся з проханням до голів обласних державних адміністрацій забезпечити цьогоріч індивідуальне відзначення ветеранів Другої світової війни, які є в областях.

«Всі інші заходи ми проводити не плануємо у зв’язку із карантином», – додав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.