Карантин, скоріш за все, продовжать після 22 травня, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль припускає, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але з наступними етапами послаблення. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

Він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину ще на два місяці.

«Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні», – зазначив Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що в уряді поки не бачать можливості відкрити міжміський транспорт.

«Міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював. Мери прийматимуть рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіку роботи. І найголовніше про адаптивний режим», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.