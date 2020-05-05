ОСТАННІ НОВИНИ

Карантин, скоріш за все, продовжать після 22 травня, – Шмигаль

Вероніка Рой

|

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль припускає, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але з наступними етапами послаблення. Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо».

 

Він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і  всесвітнього карантину ще на два місяці.

«Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але скоріш за все,  спираючись на дані ВООЗ карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні», – зазначив Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що в уряді поки не бачать можливості відкрити міжміський транспорт.

«Міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював. Мери прийматимуть рішення про збільшення кількості транспорту, про зміну його графіку роботи. І найголовніше про адаптивний режим», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин.  Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...