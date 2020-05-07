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У МОЗ назвали причину високої захворюваності медиків на COVID-19

Ольга Денисяка

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Висока захворюваність на COVID-19, виявлена серед медпрацівників, пов’язана з найбільшою кількістю їх тестування. Про це на брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє Укрінформ.

 

«Велика кількість хворих медиків, їх інфікування, інколи – це безсимптомний процес, пов’язаний з кількома причинами. Одна із причин, це те, що медики це та категорія населення, яка найбільше тестується, тому і найбільше виявляється. З іншої сторони, на превеликий жаль, у нас в країні нехтувалися засади інфекційного контролю, і це не вина медичних працівників, це комплексна проблема»,  – сказала Ірина Микичак.

Вона зазначила, що у МОЗ, проаналізувавши ситуацію стосовно коштів, які виділялися лікарням на засоби індивідуального захисту, встановили, що на це спрямовувалося з бюджетів різних рівнів менше 1 %.

Окрім того, Ірина Микичак зауважила, що медичні працівники інколи не дотримуються нормативних документів, які діють в Україні вже багато років.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 2660 медпрацівників.

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив ще наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню.

Нещодавно міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

Як писав Львівський портал, ще наприкінці березня медикам на Львівщині ЛОДА теж пообіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

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