З 11 травня в Україні планують збільшувати кількість громадського транспорту

З 11 травня планують збільшувати у містах України кількість функціонуючого громадського транспорту, щоб працівники закладів, які відкриються, могли добратися на роботу. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 6 травня, повідомляє Укрінформ.

«Треба збільшувати кількість громадського транспорту з 11 травня для того, щоб забезпечити можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий і, відповідно, тут кожне місто має розумно і адаптивно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту», – сказав Шмигаль.

Він додав, що запуск роботи громадського транспорту планується в рамках концепції адаптивного карантину і наголосив на спільній відповідальності з місцевою владою.

Шмигаль звернув увагу, що громадський транспорт, особливо у великих містах, є ризиком отримання одразу сотень нових хворих і тому необхідно діяти поступово в цілях безпеки.

«Кожен міський голова, в тому числі великих міст, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті і за режим роботи громадського транспорту. Зі сторони Кабміну і Міністерства охорони здоров’я всі алгоритми і процедури за потреби будуть розтлумачені додатково», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.