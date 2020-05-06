ОСТАННІ НОВИНИ

З 11 травня в Україні планують збільшувати кількість громадського транспорту

Вероніка Рой

|

З 11 травня планують збільшувати у містах України кількість функціонуючого громадського транспорту, щоб працівники закладів, які відкриються, могли добратися на роботу. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 6 травня, повідомляє Укрінформ.

 

«Треба збільшувати кількість громадського транспорту з 11 травня для того, щоб забезпечити можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий і, відповідно, тут кожне місто має розумно і адаптивно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту», – сказав Шмигаль.

Він додав, що запуск роботи громадського транспорту планується в рамках концепції адаптивного карантину і наголосив на спільній відповідальності з місцевою владою.

Шмигаль звернув увагу, що громадський транспорт, особливо у великих містах, є ризиком отримання одразу сотень нових хворих і тому необхідно діяти поступово в цілях безпеки.

«Кожен міський голова, в тому числі великих міст, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті і за режим роботи громадського транспорту. Зі сторони Кабміну і Міністерства охорони здоров’я всі алгоритми і процедури за потреби будуть розтлумачені додатково», – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, із 6 квітня весь громадський транспорт Львова працює у режимі спецперевезень. Тобто проїхати можуть лише окремі категорії мешканців за наявності посвідчення-перепустки. Із детальним переліком осіб, які мають право на проїзд у транспорті, можна ознайомитися тут.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...