На Львівщині на коронавірус хворіє 30 дітей

На Львівщині на коронавірус захворіло 35 дітей, п’ятеро із них уже здолали хворобу. Про це Львівському порталу повідомили у центрі Громадського здоров’я України.

За даними медиків загалом в Україні 881 дитина отримала підтверджений діагноз COVID-19. З цієї кількості 137 дітей одужали.

Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10—14 років — 211 дітлахів.

Найбільше дітей із підтвердженим COVID-19 зафіксовано у:

Чернівецькій області — 177. З них одужало 29; Києві — 102. З них одужало 2; Київській області — 86. З них одужало 5; Рівненській області — 55. З них одужало 2; Тернопільській області — 61. З них одужало 12.

Троє дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет. Одна дитина — захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити. У п’ятьох — серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легень. У сімох — хронічні неврологічні чи нейром’язові захворювання.

10 дітей перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина — на штучній вентиляції легень (ШВЛ). Ще одна дитина перебуває на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

Згідно із даними World Health Organization (WHO), діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції.

Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп.

Діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину і самоізоляції, якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або у випадку симптомів хвороби.

Як відомо на Львівщині за минулу добу захворіло 42 людини. Це найбільша кількість хворих від початку карантину. Станом на 08.00 у Львові та на Львівщині підтверджено 595 випадків інфікування коронавірусом.

17 жертвою коронавірусу на Львівщині став 61-річний чоловік.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.