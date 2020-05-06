За добу на Львівщині – 39 нових хворих на коронавірус

У Львові та на Львівщині уже 553 підтверджених випадки інфікування коронавірусом. За останню добу кількість хворих зросла на 39 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 553 випадки інфікування коронавірусом, з них 16 — летальні.

«Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2446 осіб. Зараз у лікарні перебуває 131 особа, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 553 осіб, 16 людей померло. 116 пацієнтів одужало», – повідомила Галина Слічна

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 224 ПЛР-тести, з яких 39 — позитивні.

Як відомо, COVID-19 забрав життя 16 жителів області. Останньою жертвою вірусу стала 87-річна жінка зі Львова.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.