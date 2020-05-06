Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Станом на 6 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 744 300 людей. При цьому померли 258 882 осіб, а одужали – 1 248 825 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2 350 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 72 271. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 29,427 (+693)
- Італія – 29,315 (+236)
- Іспанія – 25,613 (+185)
- Франція – 25,531 (+330)
- Бельгія – 8,016 (+92)
- Нідерланди – 5,168 (+86)
- Росія – 1,451 (+95)
- Німеччина – 6,993
- Румунія – 841 (+23)
- Португалія – 1,074 (+11)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 155,370 (+10,102)
- Британія – 194,990 (+4,406)
- Іспанія – 250,561 (+2,260)
- Італія – 213,013 (+1,075)
- Білорусь – 18,350 (+861)
- Німеччина – 167,007 (+855)
- Україна – 12,697 (+366)
- Румунія – 13,837 (+325)
- Нідерланди – 41,087 (+317)
- Бельгія – 50,509 (+242)
Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 487 нових випадків коронавірусу. Загалом 2 097 пацієнтів вже одужали.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.
Ольга Денисяка