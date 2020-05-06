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Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на 6 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 744 300 людей. При цьому померли 258 882 осіб, а одужали – 1 248 825 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2 350 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 72 271. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 29,427 (+693)
  2. Італія – 29,315 (+236)
  3. Іспанія – 25,613 (+185)
  4. Франція – 25,531 (+330)
  5. Бельгія – 8,016 (+92)
  6. Нідерланди – 5,168 (+86)
  7. Росія – 1,451 (+95)
  8. Німеччина – 6,993
  9. Румунія – 841 (+23)
  10. Португалія – 1,074 (+11)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 155,370 (+10,102)
  2. Британія – 194,990 (+4,406)
  3. Іспанія – 250,561 (+2,260)
  4. Італія – 213,013 (+1,075)
  5. Білорусь – 18,350 (+861)
  6. Німеччина – 167,007 (+855)
  7. Україна – 12,697 (+366)
  8. Румунія – 13,837 (+325)
  9. Нідерланди – 41,087 (+317)
  10. Бельгія – 50,509 (+242)

Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 487 нових випадків коронавірусу. Загалом 2 097 пацієнтів вже одужали.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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