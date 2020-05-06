Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Станом на 6 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 744 300 людей. При цьому померли 258 882 осіб, а одужали – 1 248 825 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2 350 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 72 271. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 29,427 (+693) Італія – 29,315 (+236) Іспанія – 25,613 (+185) Франція – 25,531 (+330) Бельгія – 8,016 (+92) Нідерланди – 5,168 (+86) Росія – 1,451 (+95) Німеччина – 6,993 Румунія – 841 (+23) Португалія – 1,074 (+11)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 155,370 (+10,102) Британія – 194,990 (+4,406) Іспанія – 250,561 (+2,260) Італія – 213,013 (+1,075) Білорусь – 18,350 (+861) Німеччина – 167,007 (+855) Україна – 12,697 (+366) Румунія – 13,837 (+325) Нідерланди – 41,087 (+317) Бельгія – 50,509 (+242)

Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 487 нових випадків коронавірусу. Загалом 2 097 пацієнтів вже одужали.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.