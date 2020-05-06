ОСТАННІ НОВИНИ

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 487 осіб

Андрій Котенський

|

В Україні уже підтверджено 13 184 випадки COVID-19, з них 487 хворих на коронавірус виявили протягом останньої доби. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

 

Усього в Україні досліджено 144 283 зразків методом ПЛР. Хворобу підтверджено у 905 дітей та 2 551 медиків.

На амбулаторному лікуванні перебуває 9 304 пацієнти, з них 744 дитини та 2 112 медпрацівник.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли ще 11 людей і кількість жертв  становить 327 осіб, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2097 пацієнтів вже одужали, з них 490 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  1. Чернівецька обл. — 1 985 (220 одужали);
  2. м. Київ — 1 651 (99 одужали);
  3. Івано-Франківська обл. — 1 037 (104 одужав);
  4. Тернопільська обл. — 935 (188 одужали);
  5. Київська обл. — 891 (89 одужали);
  6. Рівненська обл. — 787 (100 одужали);
  7. Закарпатська обл. — 572 (73 одужали);
  8. Дніпропетровська обл. — 568 (72 одужали);
  9. Львівська обл. — 553 (116 одужали);
  10. Одеська обл. — 505 (20 одужали);
  11. Вінницька обл. — 472 (219 одужали);
  12. Житомирська обл. — 456 (37 одужав);
  13. Харківська обл. — 403 (48 одужали);
  14. Кіровоградська обл. — 402 (181 одужали);
  15. Волинська обл. — 359 (96 одужали);
  16. Черкаська обл. — 314 (81 одужали);
  17. Запорізька обл. — 298 (89 одужали);
  18. Полтавська обл. — 232 (55 одужали);
  19. Миколаївська обл. — 165 (29 одужали);
  20. Херсонська обл. — 143 (57 одужали);
  21. Хмельницька обл. — 134 (30 одужали);
  22. Сумська обл. — 130 (63 одужали);
  23. Донецька обл. — 85 (14 одужали);
  24. Чернігівська обл. — 65 (9 одужали);
  25. Луганська обл. — 42 (8 одужали).

Дані із окупованих РФ територій — відсутні.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...