Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла на 487 осіб

В Україні уже підтверджено 13 184 випадки COVID-19, з них 487 хворих на коронавірус виявили протягом останньої доби. Про це Львівському порталу повідомили у центрі громадського здоров’я України.

Усього в Україні досліджено 144 283 зразків методом ПЛР. Хворобу підтверджено у 905 дітей та 2 551 медиків.

На амбулаторному лікуванні перебуває 9 304 пацієнти, з них 744 дитини та 2 112 медпрацівник.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли ще 11 людей і кількість жертв становить 327 осіб, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2097 пацієнтів вже одужали, з них 490 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. — 1 985 (220 одужали); м. Київ — 1 651 (99 одужали); Івано-Франківська обл. — 1 037 (104 одужав); Тернопільська обл. — 935 (188 одужали); Київська обл. — 891 (89 одужали); Рівненська обл. — 787 (100 одужали); Закарпатська обл. — 572 (73 одужали); Дніпропетровська обл. — 568 (72 одужали); Львівська обл. — 553 (116 одужали); Одеська обл. — 505 (20 одужали); Вінницька обл. — 472 (219 одужали); Житомирська обл. — 456 (37 одужав); Харківська обл. — 403 (48 одужали); Кіровоградська обл. — 402 (181 одужали); Волинська обл. — 359 (96 одужали); Черкаська обл. — 314 (81 одужали); Запорізька обл. — 298 (89 одужали); Полтавська обл. — 232 (55 одужали); Миколаївська обл. — 165 (29 одужали); Херсонська обл. — 143 (57 одужали); Хмельницька обл. — 134 (30 одужали); Сумська обл. — 130 (63 одужали); Донецька обл. — 85 (14 одужали); Чернігівська обл. — 65 (9 одужали); Луганська обл. — 42 (8 одужали).

Дані із окупованих РФ територій — відсутні.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.