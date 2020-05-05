Третина львів’ян працює на карантині у звичному режимі

Після запровадження в Укарїні карантину 31% львів’ян продовжили працювати у звичному режимі. Про це свідчать результати дослідженя, яке у квітні провела агенція Fama на замовлення «Інституту міста», передає Львівський портал.

Згідно з опитуванням, 31% львів’ян продовжили працювати у звичному режим, 24% – працюють дистанційно, 33% – не працюють взагалі.

6% опитаних підкреслили, що їхніх заощаджень вистачить менше, ніж на місць, або кошти вже вичерпались.

Водночас 13% зазначили, що їм вистачить збережень на один місяць, 9% – до двох місяців, 5,9% – до 3 місяців, 5% – до півроку і 0,2% – до року і більше.

«54,8% зайнятих респондентів зазначили, якщо, за певних умов, вони втратять роботу, їхніх домогосподарства залишаться без джерел доходів», – підкреслюють соціологи.

Львівський портал повідомляв, що більшість львів’ян дотримуються правил карантину запровадженого через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

Довідково:

Збір даних тривав з 7 по 12 квітня 2020 року. Опитування проводилось методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової однощаблевої вибірки. Показник досяжності респондентів (Response Rate) – 68,82%.

Основою вибірки була база респондентів, попередньо зрекрутованих face to face, на основі багатоступеневої пропорційної стратифікаційної вибірки з квотою на останньому щаблі, що є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Об’єм вибірки цього дослідження складає 1200 мешканців Львова, віком від 18 років.

Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 2,8% для показників близьких до 50%, не перевищує 2,4% для показників близьких до 25% або 75%, не перевищує 1,7% для показників близьких до 10% або 90%, не перевищує 1,2% для показників близьких до 5% або 95%, не перевищує 0,6% для показників близьких до 1% або 99%.