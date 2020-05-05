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Більшість львів'ян виходить з дому лише в магазин або аптеку

Ольга Денисяка

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Більшість львів’ян дотримуються правил карантину запровадженого через епідемію коронавірусу. Зокрема, часто миють руки, носять захисні маски та не виходять з дому без нагальної потреби. Про це свідчать результати дослідженя, яке у квітні провела агенція Fama на замовлення «Інституту міста», передає Львівський портал.

 

Згідно з результатами дослідження, більшість містян дотримується усіх рекомендацій та карантинних обмежень, зокрема:

  • 90,0% – часто миють руки;
  • 76% – уникають рукостискань, обіймів та не приймають гостей;
  • 73% – дотримуються безпечної дистанції в 2-3 метри та носять маску на вулиці;
  • 71% – носять маску в закритих громадських приміщеннях та дотри муються гігієни чхання і кашлю;
  • 69% – не ходять в гості;
  • 68% – виходять з дому лише в магазин або аптеку;
  • 56% – не користуються громадським транспортом;
  • 47% – не торкаються обличчя на вулиці, в транспорті інших публічних місцях;
  • 41% – дезінфікують упаковки продуктів з магазину;
  • 38% – дезінфікують помешкання та не торкаються долонями дверних ручок, поручні тощо, використовують рукавички або серветки;
  • 36,7% – дезінфікують смартфони та іншу техніку;
  • 7,2% – взагалі не виходять з дому.

Також львів’ян запитали, як вони ставляться до основних обмежень. Абсолютна більшість мешканців схвалюює заборону самовільно залишати місця обсервації та ізоляції, заборону перебувати у громадських місцях без маски та перебування дітей до 14 років без супроводу батьків.

Однак, близько 40% не схвалюють заборони відвідування парків, скверів. Понад 26% не хочуть носити з собою документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

Довідково:

Збір даних тривав з 7 по 12 квітня 2020 року. Опитування проводилось методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової однощаблевої вибірки. Показник досяжності респондентів (Response Rate) – 68,82%.

Основою вибірки була база респондентів, попередньо зрекрутованих face to face, на основі багатоступеневої пропорційної стратифікаційної вибірки з квотою на останньому щаблі, що є репрезентативною до повнолітнього населення Львова. Об’єм вибірки цього дослідження складає 1200 мешканців Львова, віком від 18 років.

Теоретична похибка репрезентативності вибірки з довірчою ймовірністю 0,954 не перевищує 2,8% для показників близьких до 50%, не перевищує 2,4% для показників близьких до 25% або 75%, не перевищує 1,7% для показників близьких до 10% або 90%, не перевищує 1,2% для показників близьких до 5% або 95%, не перевищує 0,6% для показників близьких до 1% або 99%.

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