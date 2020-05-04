ОСТАННІ НОВИНИ

Закон про ринок землі хочуть скасувати через Конституційний суд

Вероніка Рой

|

До Конституційного Суду України надійшло подання щодо конституційності закону про ринок землі. Про це йдеться на сайті суду.

 

Подання до суду надійшло від 48 народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком.

«4 травня 2020 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-IX та окремих положень Земельного кодексу України», – йдеться у повідомленні.

На думку нардепів, положення закону про ринок землі суперечать низці статей Конституції України.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

З цього приводу під стінами Ради і у різних регіонах України неодноразово влаштовували пікети.

Втім 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. А 28 квітня президента Володимир Зеленський підписав цей документ.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...