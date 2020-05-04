Закон про ринок землі хочуть скасувати через Конституційний суд

До Конституційного Суду України надійшло подання щодо конституційності закону про ринок землі. Про це йдеться на сайті суду.

Подання до суду надійшло від 48 народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко та Сергієм Власенком.

«4 травня 2020 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-IX та окремих положень Земельного кодексу України», – йдеться у повідомленні.

На думку нардепів, положення закону про ринок землі суперечать низці статей Конституції України.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

З цього приводу під стінами Ради і у різних регіонах України неодноразово влаштовували пікети.

Втім 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. А 28 квітня президента Володимир Зеленський підписав цей документ.