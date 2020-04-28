Президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі, який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року. Про це інформує Офіс президента.

«Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців», – зазначив Володимир Зеленський.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

З цього приводу під стінами Ради і у різних регіонах України неодноразово влаштовували пікети.

Втім 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.

Фото: Офіс президента