Верховна Рада прийняла закон про запровадження ринку землі

Верховна Рада України ухвалила закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 депутатів, повідомляє Громадське.

Цей закон надає власникам сільськогосподарської землі право на продаж своїх ділянок (паїв), а також купувати землю. Раніше люди могли передавати землю лише шляхом довгострокових договорів оренди, які часом укладалися на десятки років.

Мораторій (заборона) на продаж землі діяв в Україні з 2001 року. Спершу його продовжили до 2005 року – до того часу в Україні мали розробити закон про обіг сільськогосподарських земель та запровадити ринок. Однак цього не сталося, тому мораторій продовжували щороку на 1 рік. Востаннє мораторій на продаж землі продовжили до кінця 2019 року, однак ринок землі не запрацює доти, доки не буде ухвалено закону про обіг землі.

Право на купівлю та продаж сільськогосподарської землі дозволяє повноцінне володіння земельними паями та відкриває можливості для використання землі у якості застави для кредиту.

Водночас у суспільстві існують побоювання того, що відкриття ринку землі призведе до того, що «всю землю викуплять олігархи, транснаціональні компанії та іноземці». Зазначимо, що надання права на купівлю та продаж землі не означає, що власники земельних паїв втратять право на користування ними. Іншими словами, ніщо не може примусити людину продати свій пай.

Законопроєкт ухвалили в оновленій, «компромісній» редакції. Вона передбачає, що ринок має запрацювати з 1 липня 2021 року (раніше мав запрацювати з 1 жовтня 2020 року) після чого ще два роки тільки фізичні особи зможуть купувати землю, і не більше 100 гектарів.

Для юридичних осіб ринок землі має запрацювати з 2024 року. При цьому, у своїй власності компанії зможуть концентрувати до 10 тисяч гектарів.

До законопроєкту про ринок землі депутати подали 4018 правок. Станом на 6 березня депутати встигли розглянути лише 3298 правок.

Рада розглядала законопроєкт про ринок землі з 6 лютого 2020 року. Загалом за цей час відбулося 10 сесійних днів, коли Рада проводить голосування. Решту часу депутати працювали або в комітетах, або з виборцями.

Як повідомляв Львівський портал, 13 листопада 2019 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про відкриття в Україні ринку землі.

У Львівській облраді відреагували на це вимогою відправити уряд у відставку. При цьому обласні депутати наголосили, що статус української землі звели до рівня звичайного товару, який може купити кожен, хто заплатить більші гроші, а це у свою чергу становить загрозу національній безпеці.

З цього приводу під стінами Ради і у різних регіонах України неодноразово влаштовували пікети.