ОСТАННІ НОВИНИ

День Львова святкуватимуть на початку осені

Ольга Денисяка

|

У зв’язку з карантином цього року офіційно День міста Львова планують відзначити на початку осені. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає пресслужба Львівської міськради.

 

За словами мера, День міста Львова святкуватимуть на початку осені, проте все буде залежати від загальної ситуації в країні.

«Щодо офіційного відзначення Дня міста, ми наразі зробили паузу, бо найперше хочеться допомогти нашому середньому і малому бізнесу. Отож, будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація в Україні, і вже тоді прийматимемо кінцеве рішення. Думаю, що відзначатимемо десь на початку осені. Але, наголошую, все залежить від загальної ситуації в країні», – повідомив Андрій Садовий.

Львівський портал повідомляв, що 3 травня, Львів відзначав 764-річчя. Цього року у цей день вирішили висловити вдячність медикам, які нині стоять на передовій у боротьбі з COVID-19.

Так, скульптури усіх 4 фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом «Дякую лікарю» та символічні медичні халати. Левів біля Ратуші також символічно одягнули у захисні маски і халати.

Як відомо, традиційно у першу неділю травня Львів відзначає День міста. Зазвичай святкування відбувалося протягом кількох днів: проходили святкові концерти, майстер-класи, цікаві лекції та виставки, а також традиційна театралізована міська хода. Так, минулого року День міста гучно святкували у стилі ретро, якою була розважальна програма – читайте тут.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...