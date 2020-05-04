День Львова святкуватимуть на початку осені

У зв’язку з карантином цього року офіційно День міста Львова планують відзначити на початку осені. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає пресслужба Львівської міськради.

За словами мера, День міста Львова святкуватимуть на початку осені, проте все буде залежати від загальної ситуації в країні.

«Щодо офіційного відзначення Дня міста, ми наразі зробили паузу, бо найперше хочеться допомогти нашому середньому і малому бізнесу. Отож, будемо дивитися, як буде розгортатися ситуація в Україні, і вже тоді прийматимемо кінцеве рішення. Думаю, що відзначатимемо десь на початку осені. Але, наголошую, все залежить від загальної ситуації в країні», – повідомив Андрій Садовий.

Львівський портал повідомляв, що 3 травня, Львів відзначав 764-річчя. Цього року у цей день вирішили висловити вдячність медикам, які нині стоять на передовій у боротьбі з COVID-19.

Так, скульптури усіх 4 фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом «Дякую лікарю» та символічні медичні халати. Левів біля Ратуші також символічно одягнули у захисні маски і халати.

Як відомо, традиційно у першу неділю травня Львів відзначає День міста. Зазвичай святкування відбувалося протягом кількох днів: проходили святкові концерти, майстер-класи, цікаві лекції та виставки, а також традиційна театралізована міська хода. Так, минулого року День міста гучно святкували у стилі ретро, якою була розважальна програма – читайте тут.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.