Скульптури на площі Ринок – у білих халатах та масках. У День Львова медикам подякували за роботу

У неділю, 3 травня, Львів відзначає 764-річчя. Цього року у цей день вирішили висловити вдячність медикам, які нині стоять на передовій у боротьбі з COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, скульптури усіх 4 фонтанів на площі Ринок одягли у захисні маски з написом «Дякую лікарю» та символічні медичні халати. Левів біля Ратуші також символічно одягнули у захисні маски і халати.

«Львів вітає Короля і Королеву! Кожного року в першу неділю травня ми святкуємо День міста. Але в цьому році в світі пандемія, і День міста ми перенесли. Але закони людські не є писаними для Короля і Королеви. І вони сьогодні приїхали до нас. Тож дозвольте, Ваші Величності, щоб ми цей день сьогоднішній присвятили нашим лікарям, нашим медичним працівникам, які рятують усіх нас. Сьогодні з нагоди цього дня, ви бачите, – леви в білих халатах і в масках, наші фігури на фонтанах Нептун, Діана також є в масках. З вашого дозволу, Ваша Величносте, ми просимо нашого лікаря Гната Герича підняти прапор міста з нагоди сьогоднішнього дня», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак, сурмачі виконали традиційну мелодію міста, а хор «Гомін» – Гімн України.

Як відомо, традиційно у першу неділю травня Львів відзначає День міста. Зазвичай святкування відбувалося протягом кількох днів: проходили святкові концерти, майстер-класи, цікаві лекції та виставки, а також традиційна театралізована міська хода. Так, минулого року День міста гучно святкували у стилі ретро, якою була розважальна програма – читайте тут.

Однак цього року через карантин у Львові перенесли святкування.

Фото: ЛМР