Якщо скасуємо карантин, отримаємо 140 тисяч смертей до кінця року, – Ляшко

Якщо повністю скасувати карантин в Україні без запровадження профілактичних заходів, то до кінця року кількість померлих від коронавірусу досягне 140 тисяч. Про це на сторінці у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Львівський портал.

За його словами, введені в Україні профілактичні та протиепідемічні заходи дають свій результат, але не можна передчасно скасовувати карантин.

«І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно, а не передчасно», – написав головний санлікар.

Віктор Ляшко заявив, що отримав прогноз від Kyiv School of Economics щодо кількості жертв коронавірусу у разі передчасного скасування карантину. Скасування карантину призведе до 120-140 тисяч летальних випадків вже до кінця 2020 року.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

«Урядом планується пом’якшення карантину. Але за певних умов. За певних протиепідемічних, а не політичних умов», – наголосив він.

Також він додав, що наразі в МОЗ фіналізують тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо. Їх опублікують згодом.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Зазначимо, що за останіми даними в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Померли вже 279 осіб, натомість одужали – 1498.