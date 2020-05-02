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Коронавірус: за добу в Україні захворіли 550 людей

Ольга Денисяка

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За останню добу коронавірусну інфекцію виявили у 550 українців. Станом на ранок 2 травня COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. Чернівецька область — 1745 (129 одужали);
  2. м. Київ — 1 494 (80 одужали);
  3. Івано-Франківська область — 942 (86 одужали);
  4. Тернопільська область — 823(117 одужали);
  5. Київська область — 747(81 одужав);
  6. Рівненська область — 689 (62 одужали);
  7. Закарпатська область — 496 (53 одужали);
  8. Львівська область — 465 (95 одужали);
  9. Дніпропетровська область — 436 (64 одужали);
  10. Вінницька область — 427 (145 одужали);
  11. Кіровоградська область — 394 (116 одужали);
  12. Житомирська область — 393 (23 одужали);
  13. Одеська область — 329 (17 одужали);
  14. Волинська область — 315 (64 одужали);
  15. Харківська область — 311 (35 одужали);
  16. Черкаська область — 304 (63 одужали);
  17. Запорізька область — 267 (79 одужали);
  18. Полтавська область — 212 (23 одужали);
  19. Миколаївська область — 126 (6 одужали);
  20. Херсонська область — 121 (46 одужали);
  21. Сумська область — 105 (62 одужали);
  22. Хмельницька область — 98 (27 одужали);
  23. Донецька область — 70 (12 одужали);
  24. Чернігівська область — 51 (6 одужали).
  25. Луганська область — 37 (7 одужали);

Нагадаємо, COVID-19 підхопили вже 465 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 11 нових хворих. Побороли недугу вже 95 осіб. Натомість від коронавірусу пмерло 14 мешканців Львівщини.

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