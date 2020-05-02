Коронавірус: за добу в Україні захворіли 550 людей

За останню добу коронавірусну інфекцію виявили у 550 українців. Станом на ранок 2 травня COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 1745 (129 одужали); м. Київ — 1 494 (80 одужали); Івано-Франківська область — 942 (86 одужали); Тернопільська область — 823(117 одужали); Київська область — 747(81 одужав); Рівненська область — 689 (62 одужали); Закарпатська область — 496 (53 одужали); Львівська область — 465 (95 одужали); Дніпропетровська область — 436 (64 одужали); Вінницька область — 427 (145 одужали); Кіровоградська область — 394 (116 одужали); Житомирська область — 393 (23 одужали); Одеська область — 329 (17 одужали); Волинська область — 315 (64 одужали); Харківська область — 311 (35 одужали); Черкаська область — 304 (63 одужали); Запорізька область — 267 (79 одужали); Полтавська область — 212 (23 одужали); Миколаївська область — 126 (6 одужали); Херсонська область — 121 (46 одужали); Сумська область — 105 (62 одужали); Хмельницька область — 98 (27 одужали); Донецька область — 70 (12 одужали); Чернігівська область — 51 (6 одужали). Луганська область — 37 (7 одужали);

Нагадаємо, COVID-19 підхопили вже 465 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 11 нових хворих. Побороли недугу вже 95 осіб. Натомість від коронавірусу пмерло 14 мешканців Львівщини.