Коронавірус: за добу в Україні захворіли 550 людей

За останню добу коронавірусну інфекцію виявили у 550 українців. Станом на ранок 2 травня COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 1745 (129 одужали);
- м. Київ — 1 494 (80 одужали);
- Івано-Франківська область — 942 (86 одужали);
- Тернопільська область — 823(117 одужали);
- Київська область — 747(81 одужав);
- Рівненська область — 689 (62 одужали);
- Закарпатська область — 496 (53 одужали);
- Львівська область — 465 (95 одужали);
- Дніпропетровська область — 436 (64 одужали);
- Вінницька область — 427 (145 одужали);
- Кіровоградська область — 394 (116 одужали);
- Житомирська область — 393 (23 одужали);
- Одеська область — 329 (17 одужали);
- Волинська область — 315 (64 одужали);
- Харківська область — 311 (35 одужали);
- Черкаська область — 304 (63 одужали);
- Запорізька область — 267 (79 одужали);
- Полтавська область — 212 (23 одужали);
- Миколаївська область — 126 (6 одужали);
- Херсонська область — 121 (46 одужали);
- Сумська область — 105 (62 одужали);
- Хмельницька область — 98 (27 одужали);
- Донецька область — 70 (12 одужали);
- Чернігівська область — 51 (6 одужали).
- Луганська область — 37 (7 одужали);
Нагадаємо, COVID-19 підхопили вже 465 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 11 нових хворих. Побороли недугу вже 95 осіб. Натомість від коронавірусу пмерло 14 мешканців Львівщини.
Ольга Денисяка