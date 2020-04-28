Україна може уникнути піку епідемії, – Степанов

Піку захворювання Україна може уникнути, якщо громадяни дотримуватимуться тих рекомендацій й того плану, який розробило Міністерство охорони здоров’я. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УП.

Він пояснив, що пік – це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна.

«На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів. І якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний», – каже Степанов.

Він також додав, що МОЗ постійно аналізує досвід інших країн та те, як вони виходять з карантину.

«Ми весь час шукаємо баланс між навантаженням на систему та пом’якшенням карантинних обмежень. Я впевнений, що ситуація під контролем і ми можемо повністю уникнути будь-якого піку», – каже міністр.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Львівський портал раніше повідомляв, що заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що інфікування на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні може виникнути через п’ять-десять днів після Великодніх свят. В уряді піку захворюваності очікують на початку травня.

Додамо, в Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.