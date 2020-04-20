Уряд очікує пік захворюваності на коронавірус на початок травня

Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірус на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це презеденту Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офіс Президента.

Під час наради також обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей.

«В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. Всі дані обов’язково будуть включені до загальної статистики», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал раніше повідомляв, що заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак заявила, що інфікування на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні може виникнути через п’ять-десять днів після Великодніх свят.

Загалом в Україні станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.