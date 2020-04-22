Коронавірус на Львівщині забрав життя вже 12 людей

У Львівській області від коронавірусу померло ще двоє людей: жінка з Яворівського району та чоловік із Мостищини. Таким чином кількість жертв COVID- 19 збільшилася до 12 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відомо, що жінка, мешканка Яворівського району, померла сьогодні у Центрі легеневого здоров’я. Вона працювала у цьому Центрі. В неї був встановлений діагноз коронавірусної інфекції Covid-19.

Також сьогодні отримано позитивний результат ПЛР-тесту чоловіка, що помер вночі з 20 на 21 квітня у Винниківському госпіталі. Він був мешканцем Мостиського району.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 22 квітня на Львівщині лабораторно підтвердили 274 випадки коронавірусної інфекції, із них 10 людей померло. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

За останніми даними в Україні лабораторно підтвердили 6 592 випадки коронавірусної хвороби. Із них 174 особа померла, ще 424 українці встигли одужати.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1245 медичних працівників.