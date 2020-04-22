ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус на Львівщині забрав життя вже 12 людей

Соломія Головіна

|

У Львівській області від коронавірусу померло ще двоє людей: жінка з Яворівського району та чоловік із Мостищини. Таким чином кількість жертв COVID- 19 збільшилася до 12 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відомо, що жінка, мешканка Яворівського району, померла сьогодні у Центрі легеневого здоров’я. Вона працювала у цьому Центрі. В неї був встановлений діагноз коронавірусної інфекції Covid-19.

Також сьогодні отримано позитивний результат ПЛР-тесту чоловіка, що помер вночі з 20 на 21 квітня у Винниківському госпіталі. Він був мешканцем Мостиського району.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 22 квітня на Львівщині лабораторно підтвердили 274 випадки коронавірусної інфекції, із них 10 людей померло. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

За останніми даними в Україні лабораторно підтвердили 6 592 випадки коронавірусної хвороби. Із них 174 особа померла, ще 424 українці встигли одужати.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1245 медичних працівників.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...