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За добу коронавірус виявили у понад 100 медиків

Вероніка Рой

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В Україні за минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили у 32 дітей та 107 медичних працівників. Про це 22 квітня під час брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

«За минулу добу захворіло 467 осіб, з них 32 дитини і 107 медичних працівників. Було госпіталізовано 90 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. При цьому, хороша новина: 57 пацієнтів одужало, в тому числі 9 дітей», – сказав очільник МОЗ.

За його словами, за весь час пандемії в Україні захворіли 6 тисяч 592 людини. Із них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. Загалом одужали 424 людини.

«Звертаю увагу, що за попередню добу було здійснено 4 134 дослідження методом ПЛР. Найбільше випадків коронавірусу зареєстровано у Чернівецькій області та в м. Києві», – додав Максим Степанов.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

 

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