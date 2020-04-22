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В Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 6 592 осіб. Найбільше – у Чернівецькій області

Вероніка Рой

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Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6 592 випадки коронавірусної хвороби. За останню добу COVID-19 виявили у ще 467 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Станом на 9:00 год. 22 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 592 людей. Із них 174 особа померла, ще 467 українців встигли одужати.

Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

  • Чернівецька область — 1053 випадки (+65 випадків);
  • м. Київ — 989 випадки (+97 випадків);
  • Івано-Франківська область — 589 випадків (+33 випадки);
  • Тернопільська область — 471 випадок (+36 випадків);
  • Київська область — 390 випадів (+34 випадки);
  • Рівненська область — 353 випадки (+18 випадків);
  • Вінницька область — 349 випадків (+11 випадків);
  • Житомирська область — 287 випадків (+17 випадки);
  • Львівська область — 274 випадок (+18 випадків);
  • Кіровоградська область — 251 випадок (+4 випадки);
  • Закарпатська область — 218 випадки (+13 випадків);
  • Черкаська область — 206 випадків (+20 випадків);
  • Волинська область — 176 випадків (+6 випадків);
  • Запорізька область — 141 випадок (+4 випадки);
  • Одеська область — 148 випадків (+2 випадки);
  • Дніпропетровська область — 150 випадків (+28 випадків);
  • Полтавська область — 116 випадків (+15 випадків);
  • Сумська область — 86 випадків (+2 випадки);
  • Миколаївська область — 82 випадки (+41 випадок);
  • Харківська область — 82 випадки (+5 випадків);
  • Херсонська область — 72 випадки (+2 випадки);
  • Хмельницька область — 54 випадки (+5 випадки);
  • Луганська область — 26 випадків (+1 випадок);
  • Донецька область — 16 випадків (+0 випадків);
  • Чернігівська область — 13 випадків (+0 випадків);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.

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