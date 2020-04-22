В Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 6 592 осіб. Найбільше – у Чернівецькій області

Станом на ранок 22 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6 592 випадки коронавірусної хвороби. За останню добу COVID-19 виявили у ще 467 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 9:00 год. 22 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 592 людей. Із них 174 особа померла, ще 467 українців встигли одужати.

Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Чернівецька область — 1053 випадк и (+ 65 випадк ів );

м. Київ — 989 випадки (+ 97 випадк ів );

Івано-Франківська область — 5 89 випадків (+ 33 випадки);

Тернопільська область — 471 випадок (+36 випадків);

Київська область — 390 випадів (+34 випадки);

Рівненська область — 353 випадки (+18 випадків);

Вінницька область — 349 випадків (+11 випадків);

Житомирська область — 287 випадків (+17 випадки);

Львівська область — 2 74 випадок (+ 18 випадк ів );

Кіровоградська область — 251 випадок (+4 випадки);

Закарпатська область — 218 випадки (+13 випадків);

Черкаська область — 206 випадків (+20 випадків);

Волинська область — 176 випадків (+6 випадків);

Запорізька область — 141 випадок (+4 випадки);

Одеська область — 148 випадків (+2 випадки);

Дніпропетровська область — 150 випадків (+28 випадків);

Полтавська область — 116 випадків (+15 випадків);

Сумська область — 86 випадків (+2 випадки);

Миколаївська область — 82 випадки (+41 випадок);

Харківська область — 82 випадки (+5 випадків);

Херсонська область — 72 випадки (+2 випадки);

Хмельницька область — 54 випадки (+5 випадки);

Луганська область — 26 випадків (+1 випадок);

Донецька область — 16 випадків (+0 випадків);

Чернігівська область — 13 випадків (+0 випадків);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 22 квітня у 274 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 29 пацієнтів вже встигли одужати.