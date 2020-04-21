Зеленський про карантин: «Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито»

Уряд планує продовжити карантинні заходи, оскільки ще не було пройдено пікового періоду захворюваності на коронавірус. Він очікується на початку травня. Про це повідомили на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського щодо подолання епідемії хвороби, передає пресслужба глави держави.

«Треба точно сказати людям, коли й що буде відкрито, який чіткий план дій уряду. Пік захворюваності очікують на початку травня. Люди мають розуміти, чи можна буде гуляти в парках, коли працюватимуть перукарні, нотаріуси, адвокати та інший бізнес. Я знаю, що для підтримки форми хочуть тренуватися олімпійці. Усі люди повинні мати чітке бачення, як і коли може пом’якшуватися карантин», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для початку потрібно пом’якшувати карантинні заходи на некритичних об’єктах інфраструктури, які можуть відіграти роль у стабілізації економіки.

Він також наголосив, що Україна вчасно запровадила карантин і завдяки цьому поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих.

Зазначимо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що він готуватиме подання про продовження карантину. 21 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом’якшенням. Зокрема, хочуть дозволити прогулянки парками, але з дотримання карантинних заходів, а також мають намір відкрити музеї та бібліотеки.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.

На Львівщині у 256 пацієнтів підтвердили діагноз «коронавірус», з них 10 осіб померли. Натомість 26 пацієнтів вже встигли одужати.