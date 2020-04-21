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За добу в Україні COVID-19 виявили у ще 415 людей. Де найбільша кількість хворих?

Вероніка Рой

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Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6 125 випадків коронавірусної хвороби. За останню добу COVID-19 виявли у ще 415 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Станом на 9:00 год. 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.

Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

  • Чернівецька область — 988 випадків (+82 випадки);
  • м. Київ — 892 випадки (+42 випадки);
  • Івано-Франківська область — 556 випадків (+44 випадки);
  • Тернопільська область — 435 випадків (+21 випадок);
  • Київська область — 356 випадів (+23 випадки);
  • Рівненська область — 341 випадок (+29 випадків);
  • Вінницька область — 338 випадків (+8 випадків);
  • Житомирська область — 270 випадків (+44 випадки);
  • Львівська область — 256 випадок (+3 випадки);
  • Кіровоградська область — 247 випадки (+1 випадокк);
  • Закарпатська область — 205 випадки (+9 випадків);
  • Черкаська область — 186 випадків (+21 випадок);
  • Волинська область — 174 випадки (+16 випадків);
  • Запорізька область — 137 випадків (+3 випадки);
  • Одеська область — 146 випадків (+9 випадків);
  • Дніпропетровська область — 122 випадків (+4 випадки);
  • Полтавська область — 101 випадок (+38 випадків);
  • Сумська область — 84 випадки (+1 випадок);
  • Харківська область — 77 випадків (+4 випадки);
  • Херсонська область — 70 випадків (+7 випадків);
  • Хмельницька область — 49 випадків (+10 випадків);
  • Миколаївська область — 41 випадок (+4 випадки);
  • Луганська область — 25 випадків (+1 випадок);
  • Донецька область — 16 випадків (+0 випадків);
  • Чернігівська область — 13 випадків (+1 випадок);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.

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