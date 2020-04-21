За добу в Україні COVID-19 виявили у ще 415 людей. Де найбільша кількість хворих?

Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6 125 випадків коронавірусної хвороби. За останню добу COVID-19 виявли у ще 415 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Станом на 9:00 год. 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.
Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.
Наразі коронавірусну хворобу виявили у:
- Чернівецька область — 988 випадків (+82 випадки);
- м. Київ — 892 випадки (+42 випадки);
- Івано-Франківська область — 556 випадків (+44 випадки);
- Тернопільська область — 435 випадків (+21 випадок);
- Київська область — 356 випадів (+23 випадки);
- Рівненська область — 341 випадок (+29 випадків);
- Вінницька область — 338 випадків (+8 випадків);
- Житомирська область — 270 випадків (+44 випадки);
- Львівська область — 256 випадок (+3 випадки);
- Кіровоградська область — 247 випадки (+1 випадокк);
- Закарпатська область — 205 випадки (+9 випадків);
- Черкаська область — 186 випадків (+21 випадок);
- Волинська область — 174 випадки (+16 випадків);
- Запорізька область — 137 випадків (+3 випадки);
- Одеська область — 146 випадків (+9 випадків);
- Дніпропетровська область — 122 випадків (+4 випадки);
- Полтавська область — 101 випадок (+38 випадків);
- Сумська область — 84 випадки (+1 випадок);
- Харківська область — 77 випадків (+4 випадки);
- Херсонська область — 70 випадків (+7 випадків);
- Хмельницька область — 49 випадків (+10 випадків);
- Миколаївська область — 41 випадок (+4 випадки);
- Луганська область — 25 випадків (+1 випадок);
- Донецька область — 16 випадків (+0 випадків);
- Чернігівська область — 13 випадків (+1 випадок);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вероніка Рой