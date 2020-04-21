За добу в Україні COVID-19 виявили у ще 415 людей. Де найбільша кількість хворих?

Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6 125 випадків коронавірусної хвороби. За останню добу COVID-19 виявли у ще 415 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Станом на 9:00 год. 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.

Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Чернівецька область — 988 випадків (+ 82 випадк и );

м. Київ — 8 92 випад ки (+ 42 випад ки );

Івано-Франківська область — 556 випадк ів (+ 44 випадк и );

Тернопільська область — 435 випадків (+21 випадок);

Київська область — 356 випадів (+23 випадки);

Рівненська область — 341 випадок (+29 випадків);

Вінницька область — 338 випадків (+8 випадків);

Житомирська область — 270 випадків (+44 випадки);

Львівська область — 2 56 випадок (+ 3 випадки);

Кіровоградська область — 247 випадки (+1 випадокк);

Закарпатська область — 205 випадки (+9 випадків);

Черкаська область — 186 випадків (+21 випадок);

Волинська область — 174 випадки (+16 випадків);

Запорізька область — 137 випадків (+3 випадки);

Одеська область — 146 випадків (+9 випадків);

Дніпропетровська область — 122 випадків (+4 випадки);

Полтавська область — 101 випадок (+38 випадків);

Сумська область — 84 випадки (+1 випадок);

Харківська область — 77 випадків (+4 випадки);

Херсонська область — 70 випадків (+7 випадків);

Хмельницька область — 49 випадків (+10 випадків);

Миколаївська область — 41 випадок (+4 випадки);

Луганська область — 25 випадків (+1 випадок);

Донецька область — 16 випадків (+0 випадків);

Чернігівська область — 13 випадків (+1 випадок);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18 532 повідомлення про підозру на COVID-19.