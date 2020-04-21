Карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня, – Ляшко

В Україні карантинні обмеження, які мають закінчитися 24 квітня, можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, передає Громадське.

«Я як головний санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. Водночас можу анонсувати певне послаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде покращуватися вже в понеділок (27 квітня, – ред.)», – заявив він.

Водночас санлікар не вказав, про які саме послаблення йдеться, порадивши дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, карантин хочуть продовжити як мінімум до 12 травня 2020 року.

Зазначимо, Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірус на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Згодом уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.