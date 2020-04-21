На Івано-Франківщині у шістьох священників виявили коронавірус

В Івано-Франківській області коронавірусна інфекція підтвердилась у шістьох священників. Про це пише УП із посиланням на в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва.

Сьогодні, 21 квітня, Віталій Федорів повідомив, що підозра на COVID-19 була в 11 священнослужителів. У шістьох із них підтвердили інфекцію.

«На сьогодні в 11 священників є підозра на COVID-19. Із цих 11 у шістьох є вже позитивні аналізи, у чотирьох – негативні і один – у стані очікування. Із тих шістьох, які підтверджені, два є з Калуського району, один – з Коломийського, два – з Івано-Франківська і один – із Богородчанського району», – сказав Віталій Федорів.

За його словами, богослужіння на Івано-Франківщині під час великодніх свят пройшли по-різному в 1068 храмах різних конфесій. Десь вони проходили онлайн, а десь – із людьми, але з дотриманням карантинних правил.

Віталій Федорів додав, що здебільшого і священники, і прихожани віднеслися адекватно до обмежень. Упродовж Великодня надійшло чотири повідомлення про порушення, але вони «не були підтверджені».

Також за словами, в.о. голови ОДА, стосовно одного священнослужителя правоохоронці склали протокол за недотримання карантину. Матеріали справа спрямують до суду.

Як писав Львівський портал, на Львівщині виявили один випадок зараження коронавірусом серед священнослужителів. COVID-19 підхопив священник із Червонограда.

Відразу після цього у Львові експрес-тести на коронавірус почали робити священникам. Перевірити збираються 500 священнослужителів різних конфесій. Всі тести, які вже встигли зробити, були негативними.

Нагадаємо, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. При цьому правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до церкви, адже люди мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.