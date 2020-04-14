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У Львові правоохоронці контролюватимуть роботу служб доставки

Ольга Денисяка

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У Львові правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням норм карантину працівниками служб доставки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На засіданні комісії з питань ТЕБ і НС був розроблений окремий протокол роботи для служб доставки. Зокрема, зранку та ввечері працівникам повинні вимірювати температуру. Якщо людина має хоча б мінімальні ознаки захворювання, вона не має права здійснювати доставку продуктів харчування.

За дотриманням всіх норм карантину слідкуватимуть правоохоронці та мобільні бригади при районних адміністраціях.

«Ми бачимо, як подекуди працівники не дотримуються дистанції, не користуються засобами індивідуального захисту. Саме тому ми розглянути це питання вчора на засіданні комісії з питань ТЕБ і НС та затвердили чіткий протокол. Всім працедавцям були розіслані відповідні правила. Мобільні бригади при районних адміністраціях і правоохоронці будуть здійснювати контроль за діяльністю таких служб», – сказала очільниця міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галина Слічна.

Львівський портал повідомляв, що у Львові працівників сервісів доставки їжі тестували на наявність коронавірусної інфекції за допомогою експрес-тестів.

Також ми писали, що на всіх в’їздах та виїздах з області встановили блокпости, де безконтактно вимірюють температуру.

Зазначимо, що станом на ранок 14 квітня у Львівській області у 136 пацієнтів лабораторно підтвердили коронавірус, з них 5 осіб померли, ще 6 пацієнтів одужали.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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