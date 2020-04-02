У Львові кур’єрів доставки їжі протестують на коронавірус

У Львові за допомогою експрес-тестів на наявність коронавірусної інфекції протестують працівників сервісів доставки їжі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі Львів очікує на поставку експрес-тестів, які IT-кластер замовив у Китаї. Відтак ці тести і використаю на тестування кур’єрів сервісів з доставки їжі.

«Тестування коштує гроші, працівників комунальної сфери ми тестуємо за кошти міста. Своїх працівників мережі зобов’язані тестувати за кошти компанії, вони всі це зрозуміли. Щодо кур’єрів, ми допоможемо з тестами, але важливо, щоб люди до нас звертались. Ми зараз на зв’язку з представниками усіх тих мереж, будемо рекомендувати, куди прийти, де можна пройти тестування. Тест коштує орієнтовно 350−400 грн. Цей тест не дає стовідсоткової інформації, але дає керунок», − розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові та області розпочали масове тестування населення на коронавірус. Зокрема, у Львові почали тестувати працівників комунальної сфери, які мають контакти з людьми.

Так, 31 березня під час тестування працівників АТП № 1 на коронавірус у трьох експрес-тест показав позитивний результат. Їх аналізи вдправили на ПЛР-діагностику у обласний лабораторний центр.

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Також 1 квітня за допомогою експрес-тестів протестували на коронавірус 20 працівників ринку «Шувар». У чотирьох він показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, на Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких одна людина вже одужала. Більше інформації про перших сімох хворих можна дізнатися тут.