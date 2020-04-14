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Плюс 12 нових хворих за ніч. Кількість заражених COVID-19 на Львівщині збільшилася до 136

Соломія Головіна

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У Львівській області станом на ранок 14 квітня коронавірус діагносували вже у 136 осіб. Про це повідомляє Львівська ОДА з посланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

 

«У 136 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 5 осіб померли. Семеро осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. 6 пацієнтів одужали», – зазначили у ЛОДА.

При цьому варто наголосити, що станом на ранок 14 квітня на Львівщині з підозрою на коронавірус є 115 осіб. У період з 22:00 год. 13 квітня по 8:00 год. 14 квітня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 3 осіб. Пацієнти з міста Жовкви.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні –  86 осіб.

На самоізоляції знаходяться 598 осіб. За увесь час виписано –  167 пацієнтів. Стан більшості хворих –  середньої важкості. У 18-ти пацієнтів стан важкий. 3 пацієнта на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулася 851 людина. За увесь час в сумі у 600 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 13 квітня у Львівській області у 124 пацієнтів лабораторно підтвердили коронавірус, з них 5 осіб померли, ще 6 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що у Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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