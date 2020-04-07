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За прогулянки без масок на Львівщині оштрафували 40 людей

Ольга Денисяка

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Від початку карантину на Львівщині склали 280 адмінпротоколів за порушення карантинних заходів. З них 40 – на людей, які ходили вулицями без масок. Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Загалом від початку карантину у Львівській області склали 280 протоколів за порушення карантинних заходів.

«Більшість протоколів склали на підприємців, які продають продукти без масок, не мають антисептиків або не накривають продукти плівкою. Близько 30 адмінпротоколів слали на осіб, що влаштовували в парках пікніки і 40 – на людей, які гуляли без масок», – розповів Дмитро Міхалець.

Також він зазначив, що протоколи передали до суду, частину із них суд вже почав розглядати. Інші судові розгляди призначені на кінець квітня та на травень.

Львівський портал повідомляв, що впродовж вихідних, 4 та 5 квітня, на Львівщині склали 128 протоколів про порушення правил карантину. Особливу увагу правоохоронці приділяли паркам, зонам відпочинку та дитячим майданчикам.

Нагадаємо, уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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